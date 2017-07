Mustafa dhe homologët pajtohen për krijimin e Zonës Ekonomike Rajonale

Gjashtë liderët e Ballkanit Perëndimor kanë përkrahur në Samitin e Triestes planin e veprimit për një zonë ekonomike rajonale në Ballkanin Perëndimor.

Ky plan është krijuar për të mundësuar qarkullimin e lirë të mallrave dhe shërbimeve, për ta bërë kështu rajonin më tërheqës për investime dhe tregti si dhe për të përshpejtuar afrimin me BE-në, thuhet në një komunikatë për media të lëshuar nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal.

Këshilli për bashkëpunim rajonal ka për detyrë të monitorojë dhe informojë mbi progresin e arritur në zbatimin e tij.

Plani i veprimit për një zonë ekonomike do të shtyjë për integrim në BE bazuar në meritat individuale, përshpejtimin e pajtueshmërisë së plotë me kriteret ekonomike të Kopenhagës.