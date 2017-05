Mustafa godet: Shkelësit e ligjit tentojnë rrëzimin e qeverisë

Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se çështja e mosbesimit është çështje e rregulluar me Kushtetutë dhe shkon në procedura të veta.

Ai ka thënë për RTK-së, se nuk është fare i shqetësuar për këtë.

“Ajo çfarë kam parë unë deri më tani, kam vërejt se rrëzimin e qeverisë e kërkojnë të gjithë ata që kanë probleme me ligjin, ata që në të kaluarën kanë shkel dikund keq në ligj që me korrupsion me krim të organizuar dhe forma të tjera. Kështu që në qoftë se ne dëshirojmë të iu bëjmë dëshirën që tu krijojmë atyre mundësi që ata të kenë hapësirë për korrupsion dhe krim edhe në të ardhmen ne jemi aty. Qeveria nuk do të lëshoj pe në asnjë rast sepse e kemi luftuar krimin, do ta luftojmë ndërkaq çështja e mosbesimit është çështje e rregulluar me Kushtetutë dhe shkon në procedura të veta”, tha Mustafa për RTK-në.

Ai po ashtu ka thënë se me partnerin qeveritar kanë një partneritet të lidhur me dëshirë dhe po ashtu kanë një kontratë që i përcakton detyrimet e të dy palëve.

“E kemi një marrëveshje që asnjëra palë nuk do t’i bashkëngjitët opozitës dhe nëse një palë vepron njëanshëm, është çështje tjetër, por unë këtë nuk dua ta paragjykojë”, tha Mustafa.