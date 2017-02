Shkruan: Skënder MULLIQI

Muret serbe në Kosovë sikur janë bërë modë. Mure pas mureve pamë nga politika zyrtare serbe pamë në veri të Mitrovicës, rreth Patrikanës së Pejës dhe rreth Manastirit të Deçanit. Muret shëmtuese dhe shumë çoroditëse rreth objekteve të kultit janë shembulli më i keq i shekullit të kaluar. Nëse dy muret rreth kishave ishin mure eksterritoriale serbe, muret në veri të Kosovës kanë për qëllim ndarjen mbi bazat etnike. Të yshtur nga politika serbomdhe e Qosit dhe e Millosheviqit… serbët u bën “mjeshtër” të këtyre mureve mbi lumin Iber në veri të Kosovës. Së pari, e vunë murin e gjallë të kriminelëve ‘Rojat e Urës’, për të vazhduar më murin me zall dhe zhavorr. Këto dy mure i patëm për shumë vite mbi kokë si Shpatën e Demokleut. Veriu u bë simbol i ndarjes mbi baza etnike, veriu me shumicë serbe dhe Jugu i Mitrovicës me shumicë shqiptare. Muri vijues ndarës ishte i ashtuquajturi “Parku i Paqes’. Edhe ky park i turpit qëndroi për një kohë si tregim i keq në vazhdimësi për muret shoviniste serbe të ndërtuara në territoret shqiptare. Muret më njerëz, muret më zhavorr, u zëvendësuan më murin I cili këtë të diel u hoq nga organet relevante të Kosovës. Muri i fundit i gjatë në veri ishte mur tipik I kohës së mesjetës, i një logjike nga e cila serbët nuk po lirohen. Ndërtimi I këtij muri u bë si gjithmonë nga strukturat ilegale kriminale serbe te cilat kurrë nuk u ndalën në destabilizimin e Kosovës. Krahas këtij muri më qëllim vrastarë karshi shqiptarëve qytetaret e Kosovës u ballafaquan edhe më Trenin shoviniste ruso- serb i cili u ndalë në Rashkë, e destinim e kishte arritjen në Mitrovicë. Ishte një tren i mbuluar i teri më ikonografi fashiste millosheviqiane. Ky ishte një tren që ndjell kob serish në trojet shqiptare. Ndalimin e trenit e bëri Amerika bashkë më BE-në, si kundër përgjigje retorikës kërcënuese të diktatorit rus, Vladimir Putinit bashkë më klikën çetnike zyrtare te Beogradit. Tregimet më mure u mbyllen nëse është përmbyllur kësaj të diele kur faktori ndërkombëtar vendosi ta rrënoi murin e gjatë më ekskavator në veri. Por, si duket kishte një marrëveshje paraprake që ky mur të zëvendësohet më diçka tjetër. Kështu deklaroi serbi Rakiq. Pa u hequr gjurmët mirë të murit të betonit, disa metra më larg ka filluar së ndërtuari ashtu të shprehem një “mur” edhe më I lartë më material të aluminit!? Nëse vërtetë është kështu, nuk kemi bërë punë të madhe më largimin e murit të betonit. Në fakt, faktori ndërkombëtar nuk ishte dashur ta lejon një tip tjetër të murit dekorativ siç po quhet, e në fakt ka qëllime të njëjta, të ndarjes etnike. Ky më gjasë do të jetë një tjetër truk serbomadh i hartuar mirë në kuzhinat e politikës së Beogradit. Të gjithë këto lojëra me mure duket ashiqare së janë skenarë që pushteti i Beogradit po i bën edhe për konsum të brendshëm politike-këtë vit mbahen zgjedhjet presidenciale. Po i bën për ta zhvendosur vëmendjen e popullit serbë nga problemet e mëdha të natyrës edhe ekonomike. Prodhimi i krizave bukur mirë po I shkon për shtati edhe Prishtinës zyrtare e cila në saje të krizave po mbijeton. Zatën edhe mund të mbetet në pushtet në saje të krizave të ngjeshura politike. Regjimi i Prishtinës zyrtare është mbushur mëkate karshi popullit të vet, i varfëruar skajshmërisht, dhe gjithashtu për ti qitë sado pak në harresë Asociacionin dhe Demarkacionin. Si do që te jetë ngritja e mureve nga Serbia në territorin tonë, nuk i shërbejnë paqes dhe stabilitetit në rajon.