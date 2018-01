Murati: Vonë për shfuqizimin e Gjykatës Speciale

Kryetari i Lëvizjes për Bashkim, Valon Murati, është i mendimit që Kosova tashmë duhet të ballafaqohet me Gjykatën Speciale.

Në një intervistë për “Epokën e Re” Murati ka thënë se Gjykata është e padrejtë dhe se është dashur që të mos pranohet me kohë, mirëpo sipas tij zhbërja e saj tash do ta dëmtonte Kosovën.

“Kjo ishte një iniciativë që shfaqi mungesë serioziteti dhe mungesë përgjegjësie shtetërore. Është dashur të mendohet mirë para se të votohet në vitin 2015. Është dashur të mos votohet atëherë sepse tanimë pas krejt asaj që u kalua në këtë proces është tepër vonë që ai të kthehet prapa. Lëvizja për Bashkim në të dy mandatet ka votuar kundër Gjykatës Speciale. Fillimisht ish-deputetët Aurora Bakalli dhe Agim Kuleta në vitin 2014 dhe më pas edhe ish-deputeti Raif Qela në vitin 2016 kanë votuar kundër kornizës ligjore dhe ndryshimeve kushtetuese që e kanë krijuar këtë mekanizëm. Që në krye të herës këtë mekanizëm gjyqësor e kemi konsideruar të padrejtë jo vetëm në raport me shqiptarët dhe me luftën e tyre çlirimtare, jo vetëm në raport me UÇK-në, por në raport me drejtësinë në tërësi. Është hera e parë në historinë e luftërave në ish-Jugosllavi kur një populli, i cili ishte viktimë e luftës, i krijohet një gjykatë speciale. Është i vetmi rast në historinë e re të drejtësisë ndërkombëtare, qysh prej Tribunalit të Nurenbergut dhe atij të Tokios (sepse atje u gjykuan vetëm gjermanët, respektivisht japonezët), kur kemi një gjykatë që do të ndjekë penalisht vetëm një etni. Veçse dallimi është rrënjësor me ato tribunale, sepse atje janë ndjekur shkaktarët e Luftës së Dytë Botërore dhe kriminelët që i shkaktuan krimet më monstruoze që ka njohur njerëzimi deri atëherë, ndërsa në rastin tonë po krijohet një gjykatë për t’i ndjekur krimet e supozuara të atyre që kanë qenë pjesë e luftës çlirimtare të një populli që ishte ndër viktimat më të mëdha të luftërave në ish-Jugosllavi. Nuk po dua të hyj më tepër se si erdhi kjo gjykatë, që prej raportit të Dik Martit e Rezolutës së Këshillit të Evropës, por ajo që ndodhi ishte se përfaqësuesit kryesorë të PDK-së edhe në vitin 2014, edhe në vitin 2016, të prirë nga tashmë presidenti Thaçi, kanë bërë presion të jashtëzakonshëm tek deputetët që kjo gjykatë të votohet. Si rezultat i këtij presioni, gjithnjë nën arsyetimin se Kosova do të fitojë në arenën ndërkombëtare dhe se do të pastrohet lufta çlirimtare, kjo gjykatë u miratua me votat e shumicës së deputetëve të PDK-së dhe të LDK-së, kjo e fundit e vetmja parti shqiptare e cila për interesat e veta politike e ka përkrahur prej fillimit pa ekuivok krijimin e kësaj gjykate. Kërcënimi kryesor që u bëhej deputetëve ka qenë se këtë gjykatë do ta themelojë Këshilli i Sigurimit i OKB-së nëse nuk themelohet nga Kosova dhe se pastaj ndikimi i Rusisë do të jetë i madh në punën e kësaj gjykate. Sigurisht se si atëherë, ashtu edhe sot, mendoj se ka qenë më e drejtë që gjykata të mos votohet, pra ne të mos ia krijojmë vetes dhe luftës sonë një gjykatë ku do të na ndjekin të huajt, por në fund të fundit ajo le të krijohej nga KS i OKB-së. Mirëpo përderisa ajo është themeluar dhe Kosova ka marrë obligime ndërkombëtare, e procesi ka shkuar aq larg (me përfshirjen edhe të BE-së, marrëveshjes me Holandën etj.), hapat për ta shfuqizuar atë janë aventurë politike e cila e vendos Kosovën në një pozicion të rëndë në raport me aleatët ndërkombëtarë, por edhe i krijojnë një imazh të një shteti joserioz në arenën ndërkombëtare. Kjo situatë është produkt i gabimeve të politikës sonë dhe i faktit se kjo çështje nuk është trajtuar seriozisht që në fillim. Tani nuk është koha për t’u tërhequr nga këto obligime, por duhet të përballemi me Gjykatën dhe pasojat që ajo do t’i krijojë. Më duhet të theksoj se edhe tërë procesi për zhbërjen e saj deri më tani ka qenë shumë joserioz. Nëse kanë ndonjë informatë që ne të tjerët nuk po e dimë apo nëse ka lëvizur diçka në raportet ndërkombëtare dhe prapë ne të tjerëve na mungojnë informacionet, nismëtarët e këtij procesi është dashur të na informojnë, njëkohësisht të hapin një debat më të gjerë shoqëror e politik për të arsyetuar se pse kjo po ndodh. Kështu si rrodhi, i erdhi era një loje politike që ishte në shërbim të interesave personale, e jo të atyre shtetërore dhe kombëtare”.