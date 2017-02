Murati: Politika serbe po përpiqet ta dëmtojë luftën çlirimtare

Ministri i Diasporës, Valon Murati ka komentuar politikën serbe duke thënë se ky shtet po përpiqet t`i barazojë krimet e saj shtetërore me krimet e supozuara të UÇK-së.

Ndërsa, Murati është shprehur se ani pse Kosova është çliruar më 1999, Serbia nuk e ka pranuar këtë fakt dhe vazhdon të jetë shoviniste.

“Pas luftës çlirimtare të vitit 1998-99 të udhëhequr nga UÇK-ja, e me ndërhyrjen ndërkombëtare përmes sulmeve të NATO-s, Kosova u çlirua. Por garnitura politike e Serbisë, apo për të qenë më i saktë pjesa më e madhe e garniturës politike, jo vetëm që nuk u pajtua me këtë fakt, por vazhdoi të mbetet shoviniste. Kjo politikë duke mbetur peng i një politike që i ka perënduar koha, po përpiqet me të gjitha mjetet të dëmtojë Kosovën, të ardhmen e saj, por edhe të kaluarën e saj, sidomos luftën çlirimtare”, ka shkruar ai.

Murati ka thënë se Serbia po i përdor edhe institucionet ndërkombëtare për ta penguar Kosovën dhe për ta denigruar luftën çlirimtare dhe eksponentët e saj, siç është rasti i fundit i arrestimit të Ramush Haradinajt.

Sipas tij, ky rast është krejtësisht politik.

“Vërtet ky rast në aparencë duket juridik, por në thelb është krejtësisht politik. Për të dëshmuar se kemi të bëjmë me një shtet, në krye të të cilit ka qëndruar një garniturë kriminale, e cila edhe sot e ndikon në masë të madhe politikën në të, e vlen t’i hidhet një sy raportit të fundit të Qendrës për të Drejtën Humanitare nga Beogradi, në të cilin dëshmohet se si shteti serb në fund të luftës në mënyrë të organizuar vrau dhe fshehu trupat e afër 1000 shqiptarëve nëpër varrezat masive në Serbi”, ka shkruar në Facebook Murati.

Ai është shprehur se e vërteta duhet të shpërndahet tek të gjithë, edhe te ata serbë që kanë nevojë të dëgjojnë më shumë nga ajo se çka ofron propaganda serbe nëpër mediumet e veta televizive dhe elektronike.