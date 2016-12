Murati: Pala serbe shkaktoi tollovi në kufi, tash po përmirësohet qarkullimi

Edhe sivjet gjatë hyrjes në Kosovë, bashkatdhetarët, sidomos ata që vijnë në atdhe përmes pikës kufitare në Merdare, po u bie të presin me orë të tëra për ta kaluar kufirin në mes të Serbisë dhe Kosovës, ka shkruar në “Facebook” ministri i Diasporës, Valon Murati.

“Duke qenë se një pjesë e problemeve lindin për shkak të infrastrukturës së dobët, e cila pritet të rregullohet në të ardhmen e afërt përmes ndërtimit të terminalit të ri kufitar në kuadër të Menaxhimit të Integruar të Kufijve, pjesa tjetër e vonesave rrjedh edhe për shkak të raporteve të Kosovës me Serbinë. Këtë vit, e sidomos sot, pala serbe, ka punuar me kapacitete të vogla, duke injoruar faktin e pritjeve të gjata në hyrje të Kosovës. Gjatë tërë ditës kam qenë në kontakt me Komandantin e Policisë Kufitare Shaban Guda, Ministrin e Punëve të Jashtme, Hoxhaj, Ministren për Dialog,Tahiri si dhe shefin e zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, Sadiku. Pas shumë presioneve dhe kontakteve edhe me zyrtarët e Brukselit e edhe ata të Beogradit, sipas informatave të fundit pala serbe ka filluar të punojë me ritëm më të shpejt dhe me procedura më të thjeshtëzuara.

Por kjo normalisht nuk është e mjaftueshme për të eliminuar tërësisht presionin e pritjeve në pikën kufitare të Merdares. Për të mos pritur kaq gjatë në këtë pikë kufitare, bashkatdhetarëve edhe njëherë u kisha rekomanduar që duke kontrolluar gjendjen në pikat kufitare të publikuara çdo dy orë nga Qendra Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit në http://www.mpb-ks.org/qkmk/#.WF6WxVMrLIV, të vendosin të shkojnë në pikat e tjera kufitare, ku pritjet janë më të shkurtra qoftë në Mutivodë, tek Dheu i Bardhë, Muçibabë, por edhe në pikat veriore në Bërnjak dhe Jarinjë.

Gjithashtu nga shefi i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, u njoftova se ka pritje të gjata edhe në kufirin në mes të Kroacisë dhe Serbisë. I rekomandoj bashkatdhetarët që të frekuentojnë edhe pikën kufitare Shid-Tovarnik (dalja nga autostrada në Kroaci në Osijek), në të cilën pritjet janë shumë të më vogla.

Për fund më duhet të shprehi keqardhjen e thellë, që bashkatdhetarët pas pritjeve të gjata, kur të hyjnë në Kosovë, detyrohen të presin edhe për të paguar sigurimet kufitare, përkundër faktit që Byroja Kosovare e Sigurimeve, i pat premtuar institucioneve më të larta të vendit në qershor të këtij viti, se do të fillojë të aplikojë sistemin online të pagesave”- është shprehur ministri në “Facebook”.