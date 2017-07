Mungon Meta, Kryemadhi kërkon falje për gabimet në bashkëqeverisje me PS-në

E miratuar nga gjithë delegatët e pranishëm në konventën Zgjedhore të LSI-së, si kryetare e kësaj partie, Monika Kryemadhi gjatë fjalës së saj u ka kërkuar falje mbështetësve të kësaj force politike, por edhe gjithë shqiptarëve, për “gabimet” e bëra në 4 vitet e bashkëqeverisjes me PS.

Ajo tha se LSI mban përgjegjësi që nuk ka ngritur zërin për ato çka i ka konstatuar problematike gjatë bashkëqeverisjes me PS.

“Ju kërkoj falje për pjesën tonë të bashkëqeverisjen e me Edi Ramën. E bëmë këtë në emër të fjalës së dhënë, për të respektuar marrëveshjen që kishim për të qeverisur bashkë me socialistët. Ky ishte gabimi ynë, që nuk nisëm të reagojmë sapo konstatuam se Shqipëria po kthehej në një plantacion droge. Ne nuk e ngritëm zërin sa duhet kur Shqipëria po kthehej e tëra në koncesion. Ne heshtëm kur me paratë e oligarkëve, Rama i mbyllte gojën çdo media që denonconte rastet. Ne nuk reaguam sa duhet për reformën në arsimin e lartë. Ne mbyllëm sytë e veshët kur shihnim se qindra shqiptarë ndaloheshin nga policia se nuk kishin mundësi të paguanin energjinë, ndërsa oligarkët kanë ende miliona të papaguara. Për këtë ne sot mbajmë përgjegjësi. Nuk është turp të pranosh gabimet, por turpi është i atyre që shkatërruan Shqipërinë dhe shqiptarët”, tha Kryemadhi.

Ndërsa fjalimin e mbylli me një falënderim për bashkëshortin e saj, Ilir Metën, i cili për herë të parë ndoshta mungoi me fjalimin e tij në një mbledhje kaq masive për sterkuturat e partisë që ai ka themeluar dhe drejtuar prej vitesh.