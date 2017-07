Mungesa e reshjeve, ul nivelin e ujit (Video)

Ditët e nxehta të verës kanë bërë që nivelet e ujit në Liqenet e Badocit dhe Batllavës të bien dukshëm.

Kompania e ujësjellësit rajonal Prishtina ka njoftuar se për shkak të mungesës së reshjeve është ulur dukshëm edhe niveli i ujit në të dyja këto liqene.

Temperaturat e larta kanë e kanë bërë ët dukshme rënien e nivelit krahasuar me stinën e pranverës

Sokol Xhafa Drejtor teknik i kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina ka thënë për Tribuna Channel se në këto ditë është e vështirë për të furnizuar me ujë vendin mirëpo duke qenë se po bashkëpunojnë me fabrikën në Shkabaj, po arrijnë me sukses që të furnizojnë me ujë gjithë qytetin për 24h në ditë