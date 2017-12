Mund ta kaloni një mbrëmje me Fjolla Morinën nëse e plotësoni një kusht

E për ta kaluar një mbrëmje me të, këngëtarja shqiptare ka vetëm një kusht shumë interesant.

Në fakt, floktarit të njohur Kacit i është thyer llogaria personale në rrjetin social Instagram. Këngëtarja me doza humori ka pohuar se personi që ia rikthen llogarinë e vjedhur Kacit, do të kalojë një mbrëmje me Fjollën.

“Kush ia kthen Instagramin, Kacit – pason një mbrëmje me mua”, ka shkruar ndër të tjerash bukuroshja.

Ndryshe, Kaci ka mbetur pa llogarinë që ka pasur rreth 200 mijë ndjekës në Instagram. Theksojmë se Fjolla është duke punuar në projekte të reja muzikore, të cilat do t’i publikon gjatë vitit të ardhshëm. /Telegrafi/