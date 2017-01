MTI/KIESA organizon Forum për Investime dhe Tregti në Romë

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, përkatësisht Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA), në bashkëpunim me Agjencinë Italiane të Tregtisë – ICE dhe me mbështetje të ambasadës së Kosovës në Itali, me 31 janar 2017 në Romë të Italisë organizon Forumin për Investime dhe Tregti Kosovë-Itali.

Pjesëmarrës nga Kosova do të jenë përfaqësues të lartë qeveritarë, të udhëhequr nga kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa, të cilët gjatë forumit do t’i prezantojnë mundësitë e shumta për investime që i ofron Kosova për investitorët e Italisë.

Të pranishmëve, me një fjalë përshëndetëse, do t’ju drejtohet kryetari i Parlamentit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli.

Në këtë forum pritet të marrin pjesë mbi 70 kompani nga Italia të cilat do të njoftohen për së afërmi me mundësitë që i ofron Kosova për investitorët e huaj. Njëherësh do të organizohen takime B2B në mes të bizneseve italiane dhe 21 kompanive kosovare me qëllim të krijimit të marrëdhënieve investive e tregtare në mes dy vendeve tona.

Kompanitë italiane njëkohësisht do të mund të zhvillojnë takime të drejtpërdrejta me përfaqësuesit shtetërorë, të cilët do t’i njoftojnë ata për ambientin e biznesit si dhe mbështetjen që u ofron Kosova investitorëve të huaj.

Gjatë forumit do të nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi në mes KIESA-s dhe FINEST S.p.A. /KI/