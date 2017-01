MSh mbështet me projektet hulumtues për shëndetin e fëmijëve

Zëvendësministri i Shëndetësisë Izet Sadiku i shoqëruar nga U.D. Sekretari i Përgjithshëm i MSh-së, Ardian Mehmetaj, priti në takim znj. Aicha Mokdahi, Drejtoreshë Ekzekutive të Fondit ESSILOR nga Franca, e cila paraqiti projekt-propozimin për hulumtimin e shëndetit të fëmijëve nëpër shkollat e Kosovës.

Zëvendësministri Sadiku pasi ka njoftuar znj. Mokdahi për gjendjen e sistemit shëndetësorë të vendit, aktivitetet të cilat janë përfunduar në kohët e fundit në shëndetësi, ka paraqitur nevojat në fushën e shëndetësisë të cilat janë të parapara të përmbushen në bazë të Strategjisë Sektoriale të Shëndetësisë 2017-2021.

Ai ka falënderuar znj. Mokbahi për gatishmërinë e Fondacionit për të ndihmuar Kosovën me projekte të cilat kanë qëllimin ruajtjen dhe promovimin e shëndetit të qytetarëve, në këtë rast të fëmijëve.

Zëvendësministri Sadiku dhe znj. Mokdahi janë pajtuar për inicimin e procedurave për të realizuar projektin në fjalë, ko do të duhet të jetë e përfshirë edhe Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, ngase projekti do të realizohet kryesisht nëpër shkolla, me fokus në vendet rurale ku qasja e mjekut është më e kufizuar. /KI/