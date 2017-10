Mrrëveshja për drejtësinë, ShBA fton palët të pajtohen për afat kohor

Ambasada amerikane në Prishtinë, ka mirëpritur punën e institucioneve të Kosovës për integrimin e gjyqësorit, e cila vlerëson se të gjithë qytetarët e Kosovës meritojnë institucionet funksionale të Sundimit të Ligjit.

Deklarata e Ambasadës amerikane:

Mirëpresim përgatitjet dhe punën intenzive të kryer nga institucionet shtetërore të Kosovës (Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurial, etj.) dhe Bashkimit Evropian për të mirëpritur gjyqtarët dhe prokurorët nga komunitetet tjera brenda sistemit gjyqësor të Kosovës. Posa të arrihet kjo, integrimi gjyqësor do të shënojë kthesë të rëndësishme në avancimin e integrimit të komuniteteve në Kosovë dhe Dialogut për Normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Të gjithë qytetarët e Kosovës meritojnë institucionet funksionale të Sundimit të Ligjit; i cili integrim do të shënoj një hap të rëndësishëm përpara. E kuptojmë që palët vazhdojnë të punojnë shumë për ta arritur integrimin dhe i ftojmë palët të pajtohen për afatin kohorë, në të ardhmen më të afërt.