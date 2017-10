MPMS, MTI dhe UNDP lansojnë programin e praktikës në punë

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) financuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI) në bashkëpunim me Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) zyrtarishtë do të lansojnë sot programin për Praktikë në Punë 2017-2017 për të mbështetur të papunët që kanë diplomuar kohëve të fundit.

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale z.Skender Reçica , Ministri i Tregtisë dhe Industrisë z.Bajram Hasani, dhe zëvendës përfaqësuesja e përhershme e UNDP-së në Kosovë znjsh. Alessandra Roccasalvo do te prezentojne programin praktikë ne punë ne ceremonine zyrtare ne bashkepunim me sektorin privat qe do te ofroj kushte per 200 praktikant te rinje dhe te reja.

Programi ka për qëllim që të ju mundësojë të papunëve, të sapo diplomuar në institucionet e arsimit të lartë, duke i ofruar mundesi që të bëjnë një praktikë tre-mujore në ndërmarrjet e sektorit privat, në mbështetje të punësimit të qëndrueshëm në Kosovë.