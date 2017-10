Mourinho: Nuk rinovoj dhe nuk shkoj te PSG

Jose Mourinho ka qartësuar zërat rreth të ardhmes së tij, që duhet thënë se ishin vërtetë kontradiktore.

Shumë prej tyre lajmëronin se portugezi po punon për një rinovim 5-vejçar të kontratës me Manchester United, ndërsa të tjerë theksonin një interesim të PSG-së, për t’i besuar drejtimin e klubit Mourinhos.

Gjithsesi, vetë portugezi ka qartësuar se asnjë prej opsioneve nuk është i saktë, ndërsa ka theksuar se do të respektojë kontratën me ‘Djatjë e kuq’.

“Nuk do të rinovoj me Manchesterin, sepse jemi në 2017-ën dhe kontrata ime me ta përfundon më 2019-ën. Jemi ende shumë larg, por nuk besoj se do të qëndroj përjetësisht këtu. Dua të drejtoj edhe për 15 vite të tjera, por jo në të njëjtin klub, sepse nuk e imagjinoj të bëhem si Wenger. Edhe në lidhje me zërat që lidhin të ardhmen time me Paris Saint Germain, mund të them se janë tërësisht të pavërteta. Siç e thashë, kam një kontratë me Manchesterin deri më 2019-ën dhe jam i prirë ta respektoj atë”, qartësoi portugezi. /ss/