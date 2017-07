Mourinho: Ne ia hapëm derën e largimit De Geas, Reali ia mbylli

Real Madrid dhe Manchester United do të takohen sonte në kuadër të miqësoreve para fillimit të sezoneve në La Liga dhe Ligën Premier.

Trajneri i United, Jose Mourinho ka folur rreth takimit me ish-skuadrën duke thënë se është një eksperiencë e mirë.

Portugezi është ndalur edhe te çështja e largimit të mundshëm të portierit David de Gea, të cilin po e kërkon skuadra madrliene.

“Ai me siguri të plotë mund t’iu them se do të qëndrojë në Manchester United. Për një kohë të gjatë ne ia kishim hapur derën sepse nuk është mirë që të kemi lojtarë që duan të ikin. Por, ata ia mbyllën derën dhe nuk deshën ta transferojë”, tha Mou duke aluduar në Realin.

Ndryshe, ndeshja mes Realit dhe Unitedit do të startojë në orën 23:00, sipas kohës sonë lokale.