Mourinho jep lajmin e hidhur për Januzajn

Adnan Januzaj nuk e ka Jose Mourinho-n me ndeshjet e bëra në edicionin e fundit tek skuadra e Sunderland dhe portugezi me sa duket ka vendosur të mos e mbajë në skuadër 22 vjecarin.

‘Mirror’ shkruan se Mourinho tashmë ia ka bërë të ditur Januzajt se nuk është në planet e tij.

Është skuadra e Real Sociedadit që ka shprehur gatishmërinë për Januzajn, duke ofruar 12 milionë sterlina.

Me gjithë këtë, Januzaj do të udhëtojë me pjesën tjetër të skuadrës në Los Angeles për fazën përgatitore.