Mourinho e do Ozilin në janar, drejtuesit i japin miratimin për ofertë

Menaxheri i Manchester Unitedit, Jose Mourinho, do të bëjë këtë javë ofertë për mesfushorin e Arsenalit, Mesut Ozil, të cilin e dëshiron gjatë këtij muaji.

Djajtë e Kuq kanë nevojë për përforcime në skuadër dhe këtë e ka thënë disa herë trajneri i skuadrës, portugezi Mourinho.

Mediat britanike theksojnë se Mourinho ka përzgjedhur të preferuarin e tij për ta pasur në skuadër dhe

Sipas mediumit britanik The Mirror, Mourinhos i është dhënë drita e gjelbër nga drejtuesit e klubit për të bërë një ofertë deri në 35 milionë funte për yllin e Gjermanisë.

Mourinho do të preferonte edhe një marrëveshje më pas, e cila do ta sillte në verë në Old Trafford, por frikësohet nga një ankand i mundshëm për lojtarin.

Kjo pas dëshirë për ta pasur në radhët e veta ka shprehur edhe me Paris Saint-Germain, ndërsa Bayern Munich janë gjithashtu të prirur për organizatorin 29-vjeçar.

Ozil kërkon 300 mijë funte në javë dhe Unitedi është i gatshëm të negociojë një marrëveshje nëse Arsenali dëshiron të fitojë para nga shitja e tij këtë muaj.