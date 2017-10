Motrat shtatzëna Khloe Kardashian & Kylie Jenner shkrepin selfie të reja së bashku!

Khloe Kardashian dhe Kylie Jenner janë të dyja shtatzënëme fëmijët e tyre të parë dhe ata së fundmi kanë ndarë me ne disa selfie përderisa ishin duke filmuar Keeping Up with the Kardashians, raporton Kosova.info.

Kylie, përmes llogarisë së saj në Snapchat, ka ndarë një numër të fotografive dhe videove, duke përfshirë ato në të cilat ajo po grimohej duke përdorur Kylie Cosmetics.

“Mendoj se ky është filtri im i preferuar “, shkruante Khloe në Instagram, duke përdorur filtrin e këtij aplikacioni me zemra.

Në të njëjtën ditë, motrat Khloe, Kylie, Kim dhe Kourtney u panë duke blerë rroba për fëmijë. /KI/