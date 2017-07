Sot mbi vendin tonë do të vijnë masa të ajrit me presion të ulët të cilat do të ndikojnë në uljen e temperaturave maksimale.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, gjatë vikendit pritet të kemi ulje të temperaturave maksimale dhe reshje tjera meteorologjike.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14-17 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihet të shënojnë rënie nga ditët që lamë pas.