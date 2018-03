Moti i vranët me rreshje shiu

Sot, mbi vendin tonë, parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët. Në orët e mëngjesit do të ketë reshje të dobëta shiu të cilat në orët e vona do të shndërrohen në reshje bore. Temperaturat, krahasuar me ditë më parë, do të shënojnë rënie ato do të sillën në mes minus 3 e 7 gradë Celsius. Masat e ngrohta ajrore nga Mesdheu dhe ato të ftohta nga veriu do të përplasen mbi rajonin tonë, kështu në ditët në vijim parashihet të kemi mot të vranët e me reshje shiu që kohë pas kohe mund të kalojë në reshje bore. Kujtojmë se mbrëmë në orën 22 e 45 minuta, në hemisferën tonë, ka filluar stina e pranverës e në të njëjtën kohë në hemisferën jugore ka filluar stina e vjeshtës.