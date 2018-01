Moti gjatë tre ditëve të ardhshme

Është 16 janari por temperaturat mbi Kosovë akoma po qëndrojnë mbi 0. Madje edhe po rriten.

Gjatë ditës së sotme do të shënohet temperatura më e ulët e javës, por që nga nesër ato do të shënojnë rritje të dukshme

Temperatura minimale shënon -2 gradë, e cila do të jetë temperaturë minimale e gjithë javës, ndërkaq maksimalja sot shkon në 3 gradë.

Nesër do të rriten temperaturat në 7 gradë, ndërkaq pasnesër do të shënohet moti më i mirë i javës pasi temperaturat do të arrijnë në 10 gradë.

Gjatë ditëve të fundit të javës do të ketë ulje e ngritje temperaturash, por çka ndjehet në këtë janar është një mot i pazakonshëm.