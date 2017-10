Moska me tri opsione për Serbinë për të parandaluar anëtarësimin e saj në BE

Moska zyrtare duket e shqetësuar për mundësinë e humbjes së aleatit tradicional në rajon, Serbisë e cila zyrtarisht ka shfaqur orientimin e saj për të qenë pjesë e BE-së.



Rusia po mundohet të gjejë hapësirë manovrimi diplomatik në mes zërash kundërshtues të partive serbe me orientim ekstrem të anëtarësimit të Serbisë.

Kështu në një publikim të përditshmes serbe Telegraf, transmetuar nga Kosova.info, thekson se Presidenti rus Vladimir Putin ka përgatitur tre skenarë për ti ndihmuar Serbisë ti rezistojë “presionit dhe ultimatumit” të Uashingtonit, që ditë më parë i ka vënë Bryan Hoyt Yi që nënkupton, që me çdo çmim të parandalojë tërheqjen e Serbisë në NATO, shkruan Telegrafi Serb.

“Detyra e parë apo skenari i parë nënkupton që me të gjitha mjetet, të pengohet plani i Amerikës që nga Serbia ta bëjë një koloni të veten. Pika e dytë përfshin mbrojtjen ushtarake dhe pajisjen e Serbisë me pajisje ushtarake më bashkëkohore, siç është sistemi mbrojtës i raketave S-300, për të ruajtur sigurinë, por gjithashtu për të parandaluar çdo tentim sulmi. Skenari i fundit parashikon masat dhe veprimet që Moska do t’i bëjë për të ruajtur pavarësinë e Serbisë”, thonë burime diplomatike.

Se interesat gjeopolitikë dhe “konflikti i luftës së ftohtë” midis Rusisë dhe Amerikës po thyhen përmes shtyllës kurrizore të Serbisë, ndërsa zyrtarëve në Beograd u mbeten vetëm tre opsione, konfirmon edhe gjeopolitiku ruse Leonid Savin për Telegrafin serb.

Sipas tij, mundësia e parë është që Serbia të kthehet në aspektin ekonomik, ushtarak dhe politik Rusisë, ndërsa tjetri të braktisë plotësisht bashkëpunimin me Moskën, dhe i treti, i cili është gjithashtu më i mençuri, që me politikë të aftë të ruajë një pozitë neutrale në skenën e komplikuar ndërkombëtare. Ai vlerëson se kthimi radikal nga Lindje është më i zgjuari.

“Në një situatë kur populli serb është i ekspozuar ndaj presionit dhe interesave perëndimorë, Serbia ka mundësi të kufizuara – të bëhet një vasal i Perëndimit, të gjejë mbrojtje në një nga fuqitë e tjera të mëdha (që është normale nga pikëpamja e balancës së pushtetit) dhe më në fund të ruajë sovranitetin dhe pavarësinë sa më shumë të jetë e mundur. Dy opsionet e fundit lidhen me Rusinë, i cili është një garantues i vërtetë i sigurisë:, shpjegon Savin, duke shtuar se Kina është gjithashtu e rëndësishme, por kryesisht për çështjet ekonomike. Ish-ambasadori serb në Gjermani dhe profesori i Fakultetit të shkencave politike në Beograd, Ivo Viskoviq, për telegrafin serb thotë se alternativa e BE-së gjithmonë ekziston, pyetja e vetme është nëse është më mirë ose më e keqe.

“Mendoj se më të mirë nuk ka. Për këtë shifrat flasin- nëse më shumë se dy të tretat e tregtisë sonë janë të lidhura me vendet e BE-së, nuk shoh se si mund të anashkalohet. Veçanërisht civilizues, demokratik dhe të vlefshme, ne tashmë jemi të lidhur ekonomikisht, kjo është diçka që në këtë moment nuk ka alternativë në Lindje”, vuri në dukje Viskoviq.

Sipas tij, pozicioni neutral i Serbisë mund të ruhet për një kohë, por ne do të vendosemi në mënyrë të pashmangshme përpara zgjedhjeve – Lindje apo Perëndim.

“Nëse një ditë këto vende lindore do të jenë më të mira, më demokratike dhe më të drejta, nuk e dimë. Natyrisht, kjo nuk do të thotë se ne duhet të ndërpresim marrëdhëniet me të tjerët vetëm sepse nesër do të jemi në BE. Ne mund të mbajmë pozicionin neutral, por natyrisht sa po i afrohemi BE-së, do të na kufizohet hapësira manovruese”, përfundon Viskoviç. /KI/