Moska i kërkon Serbisë zgjidhjen e statusit së qendrës humanitare ruso-serbe

Moska zyrtare është duke bërë një presion ndaj Beogradit zyrtar lidhur me qendrën humanitare ruso-serbe duke kërkuar statusin diplomatic për stafin që punon në këtë qendër. Presidenti I Serbisë Aleksandër Vucic është takuar me ambasadorin rusë Aleksandër Cepurin, I cili shprehu nevojën që për shkak të punëve të përgjithshme, sa më parë të zgjidhë statusin e qendrës humanitare ruso-serbe në Nish, bënë të ditur në një njoftim zyra për shtyp e presidentit të Serbisë. Vucic theksoi se Serbia në përputhje me politikën e pavarur dhe neutralitetit ushtarak, më tej do të zhvillojë raportet e mira me Rusinë në interesin reciprok.

Vucic dhe Cepurin kanë biseduar për hapat e mëtejmë për përparimin e bashkëpunimit dhe kanë shprehur kënaqësin me nivelin politik të dialogut dhe progresit të lidhjeve ekonomike të Serbisë dhe Rusisë, veqanërisht me rritjen e këmbimit tregtarë në këtë vit. Dy bashkëbiseduesit kanë kosntatusr dhe rëndësinë e përparimit të bashkëpunimit ushtarak dhe ushtarako-teknike, duke nënvizuar se furnizimi ushtrisë serbe me MIG 29 rusë paraqet ndihmë të madhe për mbrojtjen e stabilitetit rajonal dhe mbajtjen e paqes në Ballkan./KI/