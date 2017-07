Monofin – Pajisja e veçantë teknologjike që do ta ndihmojë Phelps të rritë shpejtësinë në garën me peshkaqenin (Foto/Video)

Michael Phelps në orë 02:00 të mëngjesit të të hënës do të garojë ndaj peshkaqenit të bardhë.

Shpejtësia e notarit amerikan është 9.6 kilometra në orë, kurse e peshkaqenit të bardhë është më shumë se 40 km/h.

Nisur nga kjo i bie q ë Phelps nuk ka shanse ndaj peshkaqenit, por amerikani do të jetë i ndihmuar nga pajise teknologjike e quajtur, Monofin.

Ajo është imitim i bishtit të peshkaqenit që i jep atij mundësi të notojë më shpejtë. Është e ndërtuar nga goma dhe vendosët në këmbët e përdoruesit, fal saj 32-vjeçari do ketë ekstra shpejtësi dhe normalisht më shumë shpresë për të shokuar botë.

32-vjeçari është stërvitur me orë në Afrikën e Jugut së bashku me Monofin për të rritur shpejtësinë e tij, por a do t’i ndihmojë kjo pajisje e lartë teknologjike të notojë më shpejt se peshkaqeni? Këtë do ta kuptojmë pas pak orësh.