Mogherini: Situata në Ballkan e tensionuar, të ruhet kredibiliteti i procesit integrues

Qendra e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Belgjikë përmbylli me sukses procesin e strukturimit të brendshëm duke zgjedhur Kryesinë e re. Aktivistët e pesë pikave të Lëvizjes në Belgjikë – Anvers,...

Ministrja e Drejtësisë, Dhurata Hoxha, me ftesën e homologut të saj, ka udhëtuar për në Gjermani ku do të zhvilloj vizitë zyrtare në Ministrinë e Drejtësisë. Ministrja Hoxha do...