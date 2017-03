Mogerini të shtunën inspekton punimet mbi Urën e Ibrit

Përfaqësuesja e lartë e BE-së për Politikë të Jashtme, Federika Mogerini, pas Podgoricës, ka anuluar vizitën në Sarajevë për shkak të kushteve atmosferike, ndërsa do të qëndrojë në Beograd, Tiranë, Shkup dhe të shtunën në Prishtinë.

Në kryeqytetin e Kosovës ajo do të takojë liderët shtetërorë, ndërsa në Mitrovicë do të inspektojë punimet që po kryhen mbi Urën e lumit Ibër për të pare progresin e punëve që janë bërë. Ballkani Perëndimor, është njëri nga prioritetet e BE-së.

Ky është mesazhi që ka përçuar në Podogricë, Përfaqësuesja e lartë e BE-së për Politikë të Jashtme, Federika Mogerini. Sot, ajo ka pasur në plan të qëndronte në Sarajevë, por vizita është anuluar për shkak të kushteve të keqja atmosferike. Sipas programit dhe agjendës, Mogerini do të ketë vizita në kryeqytetin e Shqipërisë, të Serbisë, të Maqedonisë dhe të shtunën, kur mbyll turin e saj ballkanik, do të qëndroj në Prishtinë dhe Mitrovicë.

Në Prishtinë ajo do të ketë takime me kryeministrin Isa Mustafa, Presidentin Hashim Thaçi dhe kryetarin e Kuvendit të Kosovës. Në takim me liderët institucionalë të Kosovës, Mogerini do të diskutojë çështje që lidhen me dialogun, zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë, kurse do të përcjellë dhe mesazhin për domosdoshmërinë e miratimit të marrëveshjes për Demarkacioni me Malin e Zi, si kusht që Kosova të marrë liberalizimin e vizave.

Gjatë qëndrimit në Mitrovicë nuk do të ketë përurim të Urës mbi lumin Ibër. Ministrja për dialog Edita Tahiri tha për RTK-në se të shtunën do të ketë vetëm inspektim të punimeve që po kryhen mbi urën e Ibrit, për të parë progresin e arritur deri më tani. Për rezultatet e vizitës në vendet e Ballkanit perëndimor, Mogerinië do të raportojë më 6 mars para Ministrave të jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian. /rtk/