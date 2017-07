Moderatorja shqiptare që takoi Kemalin në aeroport, ja kush e prishi fotografimin mes tyre

Moderatorja e njohur shqiptare Liberta Spahiu ka disa ditë që shijon pushimet në Mauritius, një perlë në mbarë botën që gjithkush kishte dashur të kalojë pushimet atje pasi që është një nga parajsat më të dëshiruara botërore.

Zhurnal.mk mëson se gjatë udhëtimit të Libertës drejt Mauritiusit në aeroportin e Stambollit ajo kishte takuar aktorin turk Burak Özçivit i cili luan rolin e Kemalit tek seriali Kara Sevda.

Liberta e cila ka qenë për udhëtim drejt Mauritius ndërsa Kemali me bashkëshorten kanë qenë në udhëtim për Maldive derisa në Stamboll janë takuar.

Fotografimin si duket sipas informacioneve që kemi e ka penguar bashkëshortja e tij e cila flitet se është tejet xheloze ndaj bashkëshortit.

Mirëpo secila që do ishte në vendin e Libertës nuk do kishte lejuar t’i ikë ai moment për realizimin e një fotoje me Kemalin edhe pse bashkëshortja e tij do ishte një pengesë të themi, e të njëjtën do e bënte dhe Liberta.