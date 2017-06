Modelja shqiptare nxeh keq Instagramin me këtë video (Foto/Video)

Ajo po konsiderohet si femra më seksi shqiptare.

Modelja Oriola Marashi u bë edhe më e njohur për publikun shqiptar pas pjesëmarrjes në klipin e Jonas Blue, ku shfaqet me bikini duke nxjerrë në pah asetet trupore me të cilat krenohet. Oriola po tërheq vëmëndjen e të gjithëve, madje edhe të reperit Varrosi i cili në koncertin e fundit që u mbajt në sheshin “Skënderbej” doli në skenë i veshur me një bluzë ku ishte stampuar fotoja e modeles.

Kjo e fundit nuk ndalet sepse sapo ka postuar këtë video me të cilën e ka nxehur keq Instagramin.