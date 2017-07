Modeli me një këmbë kurorëzohet Mister Anglia

Një model, i cili ka humbur këmbën për shkak të një defekti të lindur, është bërë njeriu i parë pa gjymtyrë që është kurorëzuar Mister Anglia. Jack Eyers, nga Bournemouth, Dorset ka munduar 40 finalistët e tjerë për të marrë titullin gjatë një ceremonie në Birmingham mbrëmjen e së premtes.

28-vjeçari, që punon si trajner personal, është i vendosur të fitojë titullin Mister Bota, që do të mbahet vitin e ardhshëm.

“Unë ndjehem shumë mirë që Mister Anglia nuk është thjesht një konkurs bukurie por është gjithçka,”-është shprehur Eyers. “Pesë vitet e fundit unë kam bërë misionin tim për të shtuar njerëzit me aftësi të kufizuara në industrinë e modës dhe për tu bërë shembull për këta njerëz.”

Pas një defekti të lindjes këmba e tij mbeti e pazhvilluar dhe iu nënshtrua një operacioni për të hequr. Pas operacionit ai ëndërronte që të punonte si zjarrfikës por e kuptoi që nuk ishte e mundur për shkak të këmbës së tij.

Në këtë mënyrë ai zbuloi aftësitë e tij në modeling dhe nënshkroni një marrëveshje me Models of Diversity, fushatë për diversitetin në industrinë e modës. Dhe në vitin 2015 ai u bë i pari model mashkull me aftësi të kufizuara që eci në New York Fashion Week.