Samsung do të lansoi edhe një telefon me dy kamera të pasme. Galaxy J7 do të jetë telefoni i dytë pas Note 8 me dy kamera të pasme.

Ky model do të ketë ekran 5.5 inç 1080p AMOLED, procesor 2.4 Ghz tetë bërthama, 4GB RAM, 32GB memorje të brendshme dhe 256GB karta SD.

Telefoni përfshin një skaner të shenjave të gishtërinjve, bateri 3,000 mAh dhe Android Nougat 7.1.1 me Samsung Bixby.