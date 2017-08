Modelen e zë gjumi në plazh, kur zgjohet …

Modelja, Claudia Galanti është ndodhur në një situatë aspak të këndshme në plazh. Atë e kishte zënë gjumi, por pjesën e sipërme të rrobave të banjës i kishte hequr.

Gjatë kohës që ajo rrotullohej në gjumë, fotografët nuk e kanë humbur rastin për të fotografuar gjoksin e saj.

E dashura e futbollistit, Fabio Quaglariella nuk përtoi të provokonte edhe, pasi u zgjua nga gjumi pasi që është kapur në disa pozicione tejet seksi. Nëse do i kishte ndodhur dikujt tjetër me siguri nuk do e kalonte këtë situatë me aq sportivitet sa modelja.