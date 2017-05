MMPH përkrah komunën e Lipjanit me dy projekte

Në zyrën e ministrit z. Shala u nënshkruan dy Memorandume në mes të dyja palëve në përkrahje të dy projekteve për Komunën e Lipjanit. Projekti i parë kap vlerën 20,000.00€, dhe ka për qëllim rregullimin e rrjetit të Ujësjellësit në fshatin Gadime, ndërsa projekti i dytë Hapja dhe Pastrimi i shtratit të lumit Sitnica’’ në vlerë prej 170,000.00 €.

Në këtë takim Ministri z. Shala theksoi se me nënshkrimin e këtyre dy memorandumeve të përkrahura financiarisht nga MMPH-ja do të ndihmohet Komuna e Lipjanit në realizimin sa më të suksesshëm të dyja projekteve që do të kontribuoj në mirëqenien e qytetarëve të Lipjanit dhe mbrojtjen e resurseve natyrore, siç është projekti i pastrimit të Lumit Sitnica. /KI/