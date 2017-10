Mjekët tregojnë moshën definitive kur duhet ta largoni nga gjiri foshnjën

Për sa kohë duhet të ushqej me gji? Kjo është me siguri një nga pyetjet më të shpeshta që nënat ja bëjnë vetes e që ndoshta ja keni bërë edhe ju. Ndërprerja e gjirit është një vendim i rëndësishëm dhe i vështirë që një nënë duhet të marrë. Ushqyerja vetëm me qumësht gjiri këshillohet të vazhdohet deri në muajin e 6 të jetës dhe më pas mund të alternohet edhe me ushqime të tjera madje deri në vitin e dytë të jetës (në disa raste edhe më tepër). Duhet të dini se nuk është aspak e nevojshme të merrni vendimin e ndërprerjes së gjirit në momentet që sapo e keni filluar, kjo vendoset me kalimin e kohës.

Rregulli i parë është: kur të ndiheni ju dhe fëmija juaj gati për ta bërë! Gjidhënia e ndihmon fëmijën të mbrohet nga intoleranca ushqimore, infeksionet, edhe pasi ju e ndërprisni atë. Sipas “Organizatës Botërore të Shëndetit” do të ishte mirë që ushqyerja me gji të bëhej për më tepër se 2 vite nëse është mundësia dhe në të gjithë këtë periudhë fëmija mund të marrë përfitime në anën shëndetësore.

Pra nuk duhet të mendoni se pas muajit të 6 qumështi i gjirit humbet vlerat, dhe nëse duhet të shkoni në punë, fëmija mund ta pijë gjatë ditës me biberon dhe në darkë direkt në gji. Edhe në këtë mënyrë eshte bere ushqyerja me qumështin e nënës nepermjet biberonit.

Nga muaji i 6 mund të filloni ushqimet e ngurta dhe në momentin që do të jepni një vakt ushqim, pra supën apo drithërat, frutat etj, do ta alternoni me qumështin e gjirit i cili jepet gjithmonë pas ushqimit nëse fëmija ka nevojë./KI/