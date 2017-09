Mjekët, përshkruajnë barna duke shkelur ligjin

Shumë mjekë në Kosovë vazhdojnë t’i përshkruajnë barnat për pacientë me emra farmaceutikë.

Mjekët në Kosovë, me apo pavetëdije, shkelin ligjin, duke bërë përshkrimin e tyre me emra farmaceutikë, e jo me emra gjenerikë, ashtu siç është e përcaktuar, raporton KTV.

Ligji për shëndetësi, neni 26, pika 1, përcakton se barnat duhet të përshkruhen me emrin ndërkombëtar të pambrojtur.

Englantina Bimbashi, farmaciste, thotë se më shumë se 90% e recetave që ajo pranon, janë të përshkruara me emra tregtarë, dhe ky veprim i sjell probleme edhe me pacientët.

Kundër këtyre veprimeve të mjekëve shprehen edhe në Shoqatën për të drejtat e pacientëve.

Besim Kodra nga kjo shoqatë, thotë se shënimi i barnave me emra të kompanive të ndryshme është në kundërshtim me udhëzimin administrativ dhe është shkelje e të drejtave të pacientëve.