Mjegulla që na kaploj

Shkruan: Florim RUDhANI

Sapo erdh një mjegullim së pari ndoshta për familjen e z. Ramush Haradinaj dhe popullin e Kosovës, pa dallim subjektit politikë dhe dallimeve tjera të përditshme politike si koncepte. Është i liruar nga gjykata ndërkombëtare, në të cilën është kontribuuese mjaft e madhe edhe vet Franca në themelimin e sajë. Ndoshta duhet të jetë edhe kjo temë të shtrohet në bisedime Kosovë-Serbi, pasi Be ka një rol edhe lehtësues dhe garantues i marrëveshjeve. Çka nëse bëhet kryeministër? prapë po sa të del jashtë shtetit do të arrestohet, Franca nuk është fajtor, fajtorë është Ministra z. Edita Tahiri e cila udhëheq bisedimet Kosovë-Serbi. Të jenë të bashkuar në tema nacionale të bashkuar skena politike kosovare, kështu do të jetë i bashkuar edhe populli në objektiva, qëllime nacionale edhe populli. Ramush Haradinaj 24 orë do të jetë i poshtëruar veç se është shqiptarë.

Ramush Haradinaj po poshtërohet veç që luftojë për lirinë e atdheut të vet. Z. Ramush Haradinaj po poshtërohet veç që u përpjekjet të ndalojë gjenocidin Serb ndaj civilëve shqiptarë. Po të gjitha këto poshtërime janë edhe ndaj kombit shqiptarë, kjo duhet ti skuq të gjithë, sepse është një gjunjëzim i Kosovës ndaj Serbisë, dhe qortimi ashpër duhet të jetë ndaj Ministres për Dialog me Serbinë z. Edita Tahiri. Për mos transparencën, paaftësinë dhe lojalitet të pa pamë, fol ndryshe, mendon ndryshe, dhe vepron ndryshe. Ky mentalitet është nga lindja e këta njerëz janë të pasigurt, mos të them të pa besueshëm. Përgjegjësi të madhe ndaj këtij arrestimi ka z. Edita Tahiri. Për mos vendosjes si temë për flet arrestet e Serbisë ndaj pjesëtarëve të UÇK, mjaftë petulla deklarative kishe po bëjmë mire për Kosovën. Ky arrestim tregon edhe dëshmon sa janë normalizua bisedimet me Serbin z. Edita Tahiri. Nuk mund të fyhet tërë kombi shqiptarë për karrierë të z. Edita Tahirit. Sot Serbia vs Edita Tahiri 3-0.

Me muri 1-0

Me kodin telefonik 2-0

Me arrestimin e Ramushit 3-0

Amo veç pjesa e parë ka përfundua.