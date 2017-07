Mitrovica bëhet me det (Video)

Liqeni artificial në Suhadoll të Mitrovicës, përgjatë të cilit janë ndërtuar dy plazhe për ata që duan t’i kalojnë pushimet në Mitrovicë, është jetësuar. Në ditët e para vërehen pushues të shumtë jo vetëm nga Mitrovica, por edhe nga diaspora.

Projekti 4.5-milionësh është duke u realizuar, ndërsa deri më tani janë investuar 3 milionë euro, shkruan sot Gazeta “Zëri”.

Qytetarët e komunës së Mitrovicës dhe të komunave të rajonit, por edhe ata të Kosovës, të cilët kanë buxhet familjar të vogël, që nga kjo verë mund t’i kryejnë pushimet verore në liqenin akumulues të Mitrovicës pa pasur nevojë që të shkojnë në bregdet.

Është parashikuar që përveç ujit, pushuesit mitrovicas ta kenë mundësinë t’i shijojnë edhe plazhet, pushimoret, shëtitoret, madje edhe restorantet dhe kafenetë, të cilat tashmë kanë filluar të ndërtohen.

Kur do të përfundojë i gjithë projekti, me një infrastrukturë të rregulluar mirë, do të ofrojë pamje jashtëzakonisht të bukur, ndërsa njëkohësisht do të jetë pikë turistike që do të tërheqë numër të madh të vizitorëve.

Pushuesit kosovarë nga vera e sivjetme mund t’i shijojnë plazhet, pushimoret, shëtitoret, madje edhe restorantet e kafenetë, ndërkohë që do të riaktualizohet edhe sporti i lundrimit, i cili dikur ishte një prej sporteve kryesore në qytetin buzë Ibrit.

Projekti është duke u realizuar dhe ai pritet të përfundojë së shpejti, ndërkohë që tani për tani janë dy plazhe, të cilat do t’i shfrytëzojnë pushuesit.