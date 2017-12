Mitropoliti i Malit të Zi, për marrëdhëniet Kosovë-Serbi: Konflikti i ngrirë, zgjidhja më e mirë

Mitropoliti i Malit të Zi, Amfilohije Radoviq, iu ka prezantuar bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë dokumentin, të cilin ai e ka quajtur “Apel për mbrojtjen e Kosovës dhe Metohisë”.

Siç raporton gazeta serbe “Blic” dokumenti më shumë ngjanë një pamfleti politik, i cili injoron dialogun e brendshëm të propozuar nga Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ndërsa Amfilohije mendon se konflikti i ngrirë është i vetmi vendim i arsyeshëm, përcjell Telegrafi.

Amfilohije këtë dokument ua ka prezantuar bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë në një tubim të dielën në Kishën e Shën Nikollës në Radovic të Lushticës, dhe ka synuar që për të njëjtin të kërkojë mbështetjen në kuadër të Kishës Ortodokse Serbe.

“Me politikë të papërgjegjshme, me miratimin e EULEX-it, zhvendosjen e dialogut për Kosovën dhe Metohinë nën patronatin e BE-së, me fillimin dialogut teknik si dhe me arritjen dhe zbatimin e marrëveshjes antikushtetuese të Brukselit, procesi i ndarjes së Kosovës ka marrë vrull shqetësues. Ky proces mund dhe duhet të ndalet”, thuhet në dokumentin, të cilin Amfilohije e titulloi “Apel për mbrojtjen e Kosovës dhe Metohisë”.

Dokumenti gjithashtu thekson se “kërkesat e ShBA-së dhe vendeve më të fuqishme të BE-së që Serbia dhe Kosova të nënshkruajnë një marrëveshje ligjërisht obligative dhe Serbia të pajtohet që Kosova të pranohet në organizatat ndërkombëtare, përfshirë OKB-në, si dhe çdo ndarje të Kosovës dhe Metohisë, janë të papranueshme dhe duhet të refuzohen njëherë e përgjithmonë “.

Gazeta serbe shkruan se një pjesë e mirë e tekstit i është dërguar nga Presidentit të Serbisë, të cilit Amfilohije ia kujton se ka bërë betimin dhe se “pa Kosovën dhe Metohinë, Serbia do të ishte e gjymtuar dhe përgjithmonë e humbur”.