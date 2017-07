Miss-i shqiptar shtatzënë me fotografin francez: Do jetojmë seksualisht të lirë në Libofshë (Foto)

Ai, fotograf me famë që ka fotografuar personazhe si Melania Trump dhe me origjinë aristorkate. Ajo, bukuroshja e shpallur Miss Albania 2007. Egla Harxhi dhe Ale de Basseville, dyshja që theu tabutë e shoqërisë shqiptare që nga fotot nudo tek deklaratat publike për marrëdhëniet seksuale treshe, sot janë në pritje të një fëmije së bashku. Dhe për surprizën e të gjithëve, dyshja ka ndërmend të transferohet nga Parisi në Libofshë të Fierit.

Një një intervistë për gazetën “Panorama”, e pyetur për lidhjen e tyre, Egla shprehet: “Historia me Alen përkufizohet përmes spiritualitetit dhe kërkimit të vetvetes. Marrëdhënia jonë është zhvilluar gradualisht, përmes njohjes dhe respektit të thellë të njëri-tjetrit. Ale është një person i mbushur me energji dhe kur futesh në botën e tij, hyn drejt një hapësire lirie, të cilën unë po e kërkoja thellë brenda vetes. Njohja me të ishte si të futesh në një mister feminin ku çdo femër mund të posedohet, dhe çdo ditë ka qenë një eksplorim në shumë drejtime. Nuk kemi vendosur asnjëherë të jemi çift apo të bëjmë plane. Ishim partnerë shumë të mirë që në fillim, që në punët e para që kemi bërë bashkë. ”

Ndërsa përsa i përket fëmijës, duket se çdo gjë ëhstë bërë thuajse me llogari. “Është shumë interesant pasi fëmija është ngjizur gjatë Pashkëve dhe ka shumë mundësi të lindë, sipas doktorëve, për Krishtlindje. Nëse kjo nuk është një shenjë… Gjininë, edhe pse shumë herët për ta dalluar, kemi mësuar që është djalë. Ndërsa për emrin sigurisht do të jetë një emër mbretëror ose siç Ale e quan, do të jetë një emër hyjnor.”-rrëfen bukuroshja shqiptare.

Në lidhje me modelin e familjes që ata kanë ndërmend të ndërtojnë, Basseville shprehet se ata kanë ndërmend të jetojnë seksualitetin e tyre ashtu siç e ndiejnë.

“Nuk është diçka e re që nga Greqia Antike deri në revolucionin industrial familjet janë krijuar në mënyra të ndryshme. Modeli ynë është të jetojmë në harmoni me njerëzit që duam afër, pa asnjë tabu dhe sigurisht pa tabu edhe në seksualitetin tonë. Preferoj të them të vërtetën dhe të jem transparent me partneret e mia, se sa t’i tradhtoj dhe t’i gënjej siç njerëzit bëjnë rëndom. Në bisedat e para që kemi pasur bashkë kemi ndarë të njëjtin mendim mbi mënyrën e të jetuarit dhe dëshirën për të pasur një marrëdhënie të cilën të dy e quajmë harmonike dhe shpirtërore. Egla ka nevojë për një ekuilibër femëror pranë saj dhe unë në këtë formë kam jetuar gjithmonë, këtu mendimet tona u takuan menjëherë.”-rrëfeu ai, duke lënë të kuptohet se me shumë gjasa modeli që ata do të ndjekin do të jetë ai i propozuar disa kohë më parë: babi-mami1-mami2.

Të pyetur përse kanë vendosur të zhvendosen nga Parisi në Libofshë të Fierit, Egla shprehet se ka të bëjë me një ndryshim që ajo do ta nisë nga vendi i saj. Ndërsa Bassevillë shprehet: “Shqipëria bën pjesë në historinë e Europës dhe asaj Perandorie Europiane për të cilën familja ime ka luftuar me shekuj. Në Shqipëri unë kam parë një forcë dhe një energji shpirtërore, e cila më ka tërhequr që në ditët e para kur kam ardhur. Më kujtohet dita e parë që u gjenda në bregdetin e Fierit në Libofshë, ato momente kur një breshkë deti e madhe qëndronte e ngordhur në buzë të detit. Ajo që pashë, më foli brenda meje dhe më erdhi si shenjë, ku duhet të qëndroja dhe të ndërtoja diçka për të shpëtuar atë çka ngelet nga planeti ynë. Sepse pyetja që i bëj shpesh vetes është çfarë i kemi bërë planetit, çfarë bëjmë ne për të, përveçse e shkatërrojmë atë. Nuk është ky momenti të ndërtojmë një harmoni me fermerët, ekologjinë dhe natyrën? Shoh në Libofshë një zonë natyrore, një zonë që duhet mbrojtur në Europë dhe një mundësi për fëmijët tanë, sepse fëmijët tanë të rritur në Paris ose në qytetet e mëdha, nuk e njohin dhe nuk e dinë nga vjen ushqimi i tyre. Unë nuk dua që fëmija im të rritet në këtë formë.”