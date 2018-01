Misioni franko-gjerman asnjë fjalë për vizitën dyditëshe për Specialen në Kosovë

Kreu i LDK-së, Isa Mustafa, ka kërkuar zbardhjen e vrasjeve politike të veprimtarëve të LDK-së. Me rastin e 19 vjetorit të vrasjes së Enver Malokut, ai ka thënë se zbardhja e vrasjeve politike të veprimtarëve të LDK-së është imperativ i kohës. “Enver Maloku jetoi e veproi me nder, me përkushtim dhe me vendosmëri të paepur për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. 19 vjet më parë Enveri u vra pabesisht, por kontributi i tij kolosal për Republikën e Kosovës do të përkujtohet përherë. Zbardhja e vrasjes së Enver Malokut dhe vrasjeve...