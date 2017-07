Mishi i pulës më i shëndetshëm për shëndetin e njeriut

Brendi KFC në restorantet e tij shërben vetëm mish të pulës I cili është I certifikuar në bazë të standardit GFSI (Global Food Safety Initiative), si dhe çdo produkt tjetër që mund të blihet në restorantet KFC është i certifikuar nga po i njëjti standard.

Sipas dietologëve, për dallim nga mishi i pulës dhe peshkut, mishrat e kuq kanë më shumë yndyra të ngopura (të dëmshme për shëndetin).

Yndyrat e ngopura mund të ngrenë kolesterolin e gjakut dhe të keqësojnë sëmundjen e zemrës. Pulat dhe peshqit kanë më pak yndyrë të ngopur se mishi i kuq.

Pastërtia e përgatitjes së ushqimit është shtylla primare në franshizën KFC. Në çdo pikë të KFCs ka minimum 5 deri 7 lavamane ku secili sektor i përgatitjes së ushqimit posedon stacionin e larjes dhe produktet sanitare të posaçme për atë sektor.

Kjo rezulton në një produkt final I cili siguron që çdo konsumator do të shërbehet me produktin më të freskët dhe me të pastër.

Kjo pastërti nga ana e KFC’se është shumë e rëndësishme për shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve që frekuentojnë pikat KFC, sidomos në ditët e ngrohta të verës ku probabiliteti I helmimit me ushqim është më I lartë.