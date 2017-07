Mirhije Braha edhe sot ja huq me të madhe, ja çfarë ka bërë (FOTO)

Ka kohë të gjatë që ajo qëndron stoikisht në estradën kosovare. Me një karrierë të bujshme muzikore, Mihrije Braha nuk di t’u thotë “jo” projekteve muzikore, shkruan Express.

Gjithmonë paraqitet me diçka ndryshe, duke sfiduar edhe moshën që ka. E për këtë ajo është çdo ditë pjesë e medieve rozë.

Përveç kësaj, këngëtarja është shumë aktive edhe nëpër rrjetet sociale ku së fundmi ka publikuar një foto nga plazhi.

Megjithëse, po duket shumë bukur, por Mihrija ia ka huqur me të madhe pasi që ka shëtitur me take nëpër plazh.

Sidoqoftë, Miki ka gjetur kohë pak për veten, pasi që është shumë e angazhuar nëpër dasma dhe ahengje familjare.