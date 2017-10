Mirëpritet verifikimi i invaliditetit

Buxhet do të ketë edhe për pensionet e veteranëve dhe invalidëve të luftës. Sidoqoftë, këta të fundit do t`i nënshtrohen edhe një herë verifikimit të hollësishëm mjekësor për të përcaktuar shkallën e tyre të invaliditetit. Për Komisionin ka vendosur Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e ai do të përbëhet nga specialistë të kualifikuar. Ky komision ka mundësi t`ua ndryshojë përqindjen e shkallës së invaliditetit shumë prej ish-ushtarëve. Organizata e invalidëve të UÇK-së e mirëpret këtë vend

Është njëri nga invalidët e shumtë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës Hamit Beha, shpreson se me rivlerësimin nga Komisioni për verifikimin e shkallës së invaliditetit, ai dhe të tjerët do të fitojnë një pension më të mirë për plagët që morën në luftë. Megjithëse sipas tij ky komision do të duhej të themelohej shumë kohë më parë.

Vendimin e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për themelimin e komisionit mjekësor për rivlerësimin e shkallës së invaliditetit të pjesëtarëve luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës e ka mirëpritur edhe Shoqata e Invalidëve. Kryetari i kësaj shoqate, Fadil Shurdhaj, thotë se kjo kategori do të fillojë të marrë shumë shpejt shpagimin e merituar.

“Të gjithë ata pjesëtarë të UCK të cilët kanë qenë të plagosur të lënduar të sëmur në luftën e UÇK-së u jepet mundësia që ata të cilët janë pajisur nga Komisioni Qeveritar me Certifikata u jepet mundësi të hyjnë para komisionit mjekësor, t’u caktohet, shkalla e invaliditetit të fitojnë ose të përfitojnë pensionet e rregullta”, tha Shurdhaj.

Ndërkohë, në komunikatën e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, shkruan se ky komision do të përbëhet nga specialistë të kualifikuar dhe të dëshmuar të fushës mjekësore.