Mirënjohje për De Biasin, ministria e Arsimit dhe Sporteve vlerëson ish-trajneri kuqezi

Ministria e Arsimit dhe Sporteve ka vlerësuar punën e ish- trajnerit të kombëtares shqiptare Xhani de Biazi duke i dhuruar në shenjë mirënjohje “opingat” tradicionale shqiptare. Tekniku i lumtur për vlerësimin foli në lidhje me të ardhmen e stolit të kombëtares por pa anashkaluar edhe ofertat në planin personal.

Gianni de Biasi nuk do të zvanitet me shpejtësinë e dritës nga kujtesa e të gjithë shqiptarëve dhe normalisht edhe institucionet me të drejtë kanë vlerësuar atë çfarë ai i solli Shqipërisë. Ministria e Arsimit dhe Sporteve, Mirela Karabina në shenjë mirënjohje i dhuroi ish- teknikut të kombëtares “opingat” tradicionale të vendit tonë.

“E pranoj me shumë kënaqësi këtë mesazh, jam i lumtur, e kam veshur kostumin tradicional shqiptar edhe në raste të tjera, por tani jam edhe më i komentuar.”

Ndërkohë trajneri 61 vjeçar nuk mund të mos ngacmohej në lidhje me të ardhmen e stolit të skuadrës tonë kombëtare, teksa nuk e kursej edhe batutën në lidhje me ofertat në planin personal.

“Presidenti po kërkon shumë dhe në mënyrë të kujdesshme pa anashkaluar asgjë, normalisht është një zgjedhje e tij. Shpresoj të jetë një zgjedhje që do ta ndihmoj Shqipërinë të rritet edhe më shumë. Unë nuk influencoj te vendimi i presidentit, nëse ma kërkon mund ti jap një këshillë, por ai ka shumë përvojë edhe vetë. Kolegë të mi më kanë kërkuar informacione për Shqipërinë sepse është një kombëtare tërheqëse për shumë trajnerë të cilat duan të kenë mundësinë për ta kualifikuar sërish përfaqësuesen kuqezi në një event madhor. Telefoni im? Më i ftohtë se kurrë.”

Gianni de Biasi pak më shumë se një javë më parë paraqiti dorëheqjen e tij nga stoli i kombëtares pas një bisede me presidentin Duka. Tekniku drejtoi kuqezinjtë për 5 vite e gjysmë duke qenë trajneri më i suksesshëm në historinë e kombëtares shqiptare.