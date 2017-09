Miratohet IPA 2016 me vlerë 71.5 milionë euro

Në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Republikës së Kosovës, Ministrja Dhurata Hoxha prezantoi para Kabinetit qeveritar Projektligjin për ratifikimin e Marrëveshjes Financiare IPA 2016.

Kjo marrëveshje financiare, theksoi Ministrja Hoxha, rregullon zbatimin e programit IPA 2016, pjesa e parë që përfshin 6 projekte të cilat do të ndihmojnë përafrimin me legjislacionin e BE-së, të drejtat e komuniteteve, rritjen e konkurrueshmërisë për ndërmarrjet kosovare, si dhe përkrahjen për lidhjen më të mirë të arsimit me tregun e punës dhe politikat sociale.

Ministrja Hoxha theksoi rëndësinë e asistencës së IPA-s dhe përfitimet që ka Kosova dhe qytetarët e saj nga kjo asistencë, duke kërkuar përkushtim nga të gjitha institucionet për të zbatuar këtë Marrëveshje Financiare. /KI/