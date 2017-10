Miqunoviq kërkon konferencë ndërkombëtare për Kosovën

Deputeti i DS, Dragolub Miqunoviq, konsideron se “zgjidhja e vetme për Kosovën në këtë moment është organizimi i një konference ndërkombëtare”.

Ai tha se marrëveshja që do të arrihej në këtë konferencë, do të ishte për një kohë nën vëzhgimin ndërkombëtar dhe me garancinë ndërkombëtare.

“Kjo do të thotë se serbët atje duhet të jenë të mbrojtur dhe të mos jenë vetëm ‘cak për gjueti’”, tha Miqunoviq për Novi magazin.