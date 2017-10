Minniti: Bashkëpunimi në mes të Kosovës dhe Italisë do të thellohet edhe më tej

Ministri i Punëve të Brendshme, z. Flamur Sefaj, u prit nga ministri i Brendshëm i Republikës së Italisë, z. Marco Minniti.

Në këtë takim, theks i veçantë iu vu bashkëpunimit në mes të të dyja shteteve, e në veçanti në fushën e sigurisë, luftimit të krimit të organizuar dhe terrorizmit.

Ministri Sefaj falënderoi homologun e tij italian, për ndihmën dhe përkrahjen të cilën shteti italian i ka dhënë Republikës së Kosovës.

Ndërsa, ministri Minniti theksoi se bashkëpunimi në mes të dyja shteteve do të thellohet edhe më tej dhe se në të ardhmen e afërt do ta vizitojë Republikën e Kosovës, me ç‘rast do të nënshkruhet marrëveshje bilaterale për bashkëpunim policor në mes të këtyre dy shteteve. /KI/