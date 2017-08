Ministrja teknike vonohet në seminar 30 minuta dhe ankohet!

Pas letrës së ministres teknike të arsimit Karabina e cila shprehte indinjatën për hotelin ku u zhvillua për 4 ditë me radhë seminari me rreth 40 pedagogë, Prof. Dr. dhe mësues në Gjakovë “Për mësimin plotësues në gjuhën shqipe në diasporë”, ka ardhur dhe një reagim i zyrtarit të Ministrisë së Arsimit të Kosovës Nuhi Gashi. Ai shkruan se deklarata e Karabinës ishte e pavend pasi ministrja jo vetëm që nuk erdhi para orarit siç duhej të vinte sipas tij por edhe u vonua për 30 minuta duke hequr nga axhenda e ditës së parë të seminarit debatin e hapur me të pranishmit.

Në faksimilen që Shqiptarja.com disponon duket qartë dhe e theksuar që ishte planifikuar debat e dialog publik por ministrja e cila mbërriti me vonesë e hoqi këtë pjesë nga axhenda. Ndërsa për kërkesat e tjera logjistike të ministres teknike si buxheti i vënë në dispozicion Gashi deklaron se sqarimet do t’i jepen nga stafi përgjegjës i logjistikës. Shqiptarja.com mëson se Karabina shoqërohej nga këshilltari i saj në MAS, Ndriçim Mehmeti.

Një tjetër shqetësim që Karabina ngriti ishte se në ambientet e hotelit ku u zhvillua seminari 4 ditor ishte jashtë çdo kushti standard pa ajrosje dhe me temperatura të larta ndërkohë të pyetur nga Shqiptarja.com persona të pranishëm në seminar kanë thënë se çdo gjë ka shkuar mirë dhe se ambientet ishin me ajër të kondicionuar gjithashtu dhe dhomat, i vetmi problem që ishte shfaqur ishte ushqimi por seminari nga data 1 – 4 gusht kishte shkuar më së miri.

Sipas personave të pranishëm në hotel ministrja shprehu indinjatë për shkak të mungesës së protokollit dhe mënyrës si u prit por mesa mëson Shqiptarja.com Karabina u trajtua në të njëjtën mënyrë si Ministri i Arsimit të Kosovës Bajrami i cili deri tani nuk ka shprehur ndonjë pakënaqësi për këtë seminar.

Ndërsa në fotot e tjera salla ku u mbajt edhe seminari, në foltore është ministri kosovar i arsimit Arsim Bajrami dhe në rreshtin e parë është ministrja shqiptare Karabina, ajo që vihet re është prezenca e kondicionerëve për të cilët të pranishëm në sallë të kontaktuar nga Shqiptajra.com kanë deklaruar se ishin funksionalë.