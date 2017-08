Ministrja shqiptare ankohet që nuk u akomodua në hotel me 5 yje gjatë vizitës në Kosovë

Ministrja teknike e Arsimit në Shqipëri, Mirela Karabina ka kërkuar llogari nga institucionet në Kosovë, se pse ajo gjatë qëndrimit të saj në Gjakovë për një seminar nuk është akomoduar në një hotel me pesë yje.

Karabina, pas kthimit nga seminari i mbajtur në Gjakovë, është ankuar me e-mail në Ministrinë e Arsimit të Kosovës se ajo bashkë me shoqëruesit e saj ishin vendosur për të qëndruar në një hotel normal, e për këtë ka kërkuar sqarime nga organizatoret e seminarit.

Ministrja Karabina nuk ka pasur parasysh faktin se në Gjakovë nuk ekziston ende ndonjë hotel që ofron akomodim luksi dhe me 5 yje.

Ajo madje për ankesat e saja tregohet se ka biseduar direkt edhe me homologun e saj në Kosovë, Arsim Bajramin.

Portali ‘lexo.al’, ka publikuar një përmbajtës të letrës që asistentja e ministres shqiptare ua drejtojë Ministrisë së Arsimit në Kosovë, pas kthimit nga seminari.

Në letrën e datës 3 gusht 2017, tregohet se Karabina ishte ndjerë e fyer që ajo dhe këshilltarët e saj nuk janë respektuar siç duhet, dhe u ka munguar luksi.

E njëjta, në letër kërkon të dijë detaje për një seminar tjetër të ngjashëm që do të zhvillohet në Kosovë, për organizatorët dhe buxhetin e ndarë për të.

Kjo është letra e plotë:

“From: Sekretaria MAS

Sent: 03 August 2017 11:10

To: Anila Ferizaj <[email protected]

>

Cc: Zamira Gjini <[email protected]

>; [email protected]

Subject: Kerkese per informacion

Pershendetje znj. Ferizaj!

Sikunder jeni ne dijeni, ne Gjakove, u organizua Seminari i XIII, i mesimit plotesues ne diaspore.

Ministrja e Arsimit, u tregua e gatshme per te marre pjese duke e pare si nje detyrim kushtetues per promovimin e ruajtjes se vlerave dhe traditave kulturore te shqiptareve kudo qe ndodhen, por edhe ne shenje respekti te punes dhe misionit te mesimdhenesve ne diaspore.

Ministri i Arsimit veren se organizimi i Seminarit ishte jashte çdo standardi te nivelit zyrtar e human, si dhe jashte qellimit qe ai kishte.

Ne lidhje me situaten e krijuar Ministri i Arsimit dhe Sportit kerkon te informohet:

Kush ishin personat pergjegjes qe kishin marre persiper akomodimin dhe mbarevajtjen e punes se seminarit? Ju kujtojme, Dhoma ku u akomodua Ministri i Arsimit, ishte jashte çdo standardi per nje nivel te tille perfaqesimi.

Me VKM, Ministri akomodohet ne hotel me pese yje ne rastet e pjesemarrjes se tij ne aktivitete zyrtare. Stafi i ngushte qe e shoqeronte Ministrin e Arsimit (Keshilltaret e saj) u trajtuan ne nje menyre krejt te padenje, per nivelin e hierarkise qe ata kane dhe per ate ç’ka perfaqesojne ne institucion; Hoteli ne te cilen u be akitiviteti ishte i pa pershtatshem, jo vetem per nje nivel te tille perfaqesimi por edhe per nje nivel mëse normal. Ai nuk permbushte asnje standard, per mbarevajtijen e nje aktiviteti te tille. Mjedisi ne te cilin do te zhvillohej Seminari ishte pa kushte ajrosje dhe ne nje temperature te larte. Ministri i Arsimit kerkon te dije nese pala e Republikes se Kosoves, ishte e njoftuar per pjesemarrjen e Ministrit te Arsimit dhe stafit qe e shoqeronte ne kete aktivitet? A i kane te qarta detyrimet ligjore dhe zyrtare organizatoret e Seminarit XIII ne Gjakove? Nese po, si e shpjegojne krijimin e nje situte te tille te paprecedente?

Ministri i Arsimit, kerkon gjithashtu te informohet sesa eshte buxheti i ofruar nga pala shqiptare dhe ajo kosovare ne perputjhje me marreveshjen mes dy vendeve, dhe si eshte shpenzuar ai ne rastin e Seminarit XIII te mbajtur ne Gjakove, duke marre ne konsiderate situaten dhe kushtet te cilat u konstatuan prej vete Minsitrit te Arsimit.

Ministri i Arsimit ja ka bere me dije situaten edhe homologut te saj ne Republiken e Kosoves.

Gjithashtu Ministri i Arsimit do te kerkoje nje proces auditimi te shpenzimeve financiare, per Seminarin e XIII ne Gjakove.

Persa u shpreh me siper Ministri i Arsimit kerkon nje informacion te hollesishem, per situaten e krijuar si dhe pergjegjesit qe shkaktuan kete ngjarje te pa precendente per protokollin shteteror dhe ne shkelje te te gjitha akteve ligjore dhe n/ligjore qe rregullojne punen e Ministrit te Arsimit.

Ky informacion te percillet ne rruge elektronike dhe i printuar ne paradhomen e Ministrit sot me date 03.08.2017, ora 14.30.

Behije Çerpja

Asistente e Ministrit

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Rruga e Durrësit, Nr. 23, ALB-1001 Tiranë, Albania

Mobile: +355 684194470

Email: [email protected]

web site: www.arsimi.gov.al”.