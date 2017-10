Ministrja Reshitaj zotohet për mbrojtjen e Bifurkacionit, Shpellës së Gadimes dhe monumenteve tjera

Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor znj. Albena Reshitaj sot vizitoi Bifurkacionin në Ferizaj dhe Shpellën e Gadimes në Lipjan, me ç‘rast shpalosi prioritetet dhe planet për të ardhmen sa i përket këtyre dy monumenteve natyrore me rëndësi të veçantë.

Në vizitën e saj tek Bifurkacioni Ministrja Reshitaj u shpreh se në bashkëpunim me komunën e Ferizajt do të angazhohet në realizimin e projekteve të përbashkëta në mbrojtjen dhe funksionalizimin e këtij fenomeni. Në asnjë mënyre nuk do të lejojë dëmtimin e vlerave unike që ka ky fenomen natyror dhe se do të investojë në ruajtjen, mirëmbajtjen dhe funksionalizimin e plotë të tij.

Po ashtu Ministrja Reshitaj vizitoi edhe lumin Nerodime, në të cilin javën e kaluar janë zhvilluar gara automobilistike me xhipa, me ç’rast janë shkaktuar dëme mjedisore në shtretërit e dy lumenjve, “Lumi i Madh” dhe lumi “Nerodime” në vendin ku këta lumenj bashkohen.

Inspektorati i ministrisë pas verifikimit të dëmeve ka dhënë vërejtje ndaj komunës duke apeluar që veprime të tilla të mos përsëriten në të ardhmen.

Pas Ferizajt Ministrja Reshitaj vazhdoi vizitën në Shpellën e Gadimes, me ç’rast u prit nga Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit z. Ilir Morina, i cili e njoftoi ministren për se afërmi me gjendjen e shpellës dhe kërkoi përkrahje në promovimin e saj si dhe zgjerimin e investimeve brenda dhe zonës rreth saj. Nga ana tjetër Ministrja Reshitaj e vlerësoj shpellën si vlerë të veçantë turistike që tërheq shumë vizitor nga vendi dhe bota, një atraksion që meriton vëmendje dhe kujdes nga të gjithë. Ajo u zotua që si Ministre e re e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor do të angazhohet në ruajtjen e saj dhe në asnjë mënyre nuk do të lejoj dëmtimin eventual.

Prioritet i imi është hulumtimi i korridoreve dhe galerive të reja të shpellës, zgjerimi i saj, modernizimi, zgjerimi i liqenit dhe krijimi i qendrës turistike duke investuar në rregullimin e infrastrukturës përreth saj, në mënyre që qytetaret e kësaj anë të punësohen duke zhvilluar aktivitete komerciale, duke iu ofruar turisteve produkte tradicionale, artizanale dhe kulturore përfundoj znj. Reshitaj.

Vizitat e tilla do të vazhdohen edhe në monumentet e tjera me rendësi të veçantë natyrore, për tu njohur me gjendjen e tyre dhe mundësitë e menaxhimit më të mirë dhe më të qëndrueshëm. /KI/