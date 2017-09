Ministrja Reshitaj e përkushtuar në zgjidhjen e krizës së Shipitullës dhe Hades

Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Dr.Albena Reshitaj në takim me Kryeministrin z.Ramush Haradinaj diskutuan mbi prioritetet e Qeverisë dhe Ministrisë në veçanti, sa i përket politikave të Mbrojtjes së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

Pjesë e takimit ishte edhe diskutimi për zgjidhjen e krizës së Shipitullës dhe Hades, me ç’rast Kryeministri Haradinaj falenderoi Ministren për angazhimin dhe perkushtimin e saj maksimal në trajtimin efikas të kerkesave të qytetarëve dhe gjetjen e zgjidhjes konform të gjitha kornizave ligjore.

Nga ana tjetër Ministrja Reshitaj është zotuar që me politikat zhvillimore që do të ndjekë, me zbatimin në afat rekord të vendimeve e projekteve konform dispozitave ligjore do të arrijmë që në Kosovë të kemi një mjedis të pastër, menaxhim të mirë të ujit, lumenjve, shtimin e hapësirave të gjelberta, rritjen e cilësisë së ajrit si dhe një planifikim të duhur hapësinor. ​/KI/